Лукашенко резко раскритиковал АПК Витебской области

Президент Белоруссии поручил к 1 января навести в агропромышленном комплексе "железный порядок"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил к 1 января навести в агропромышленном комплексе Витебской области "железный порядок". Об этом сообщает агентство БелТА.

Лукашенко в пятницу проводит совещание по мерам обеспечения устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота в республике. Президент подчеркнул, что ситуация в Витебской области - печальная. "Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области. Ужасная безответственность снизу доверху", - подчеркнул Лукашенко. Белорусский лидер акцентировал внимание на состоянии животных в некоторых хозяйствах области: "Вижу их полумертвых. И отношение людей к этому! Слушайте, меня это бесит. Нельзя с животными так обращаться, они же беззащитные".

"После сегодняшней встречи председатели райисполкомов [Витебской области] позвали главных специалистов и руководителей, довели им жесточайший этот разговор. Дали им до 7 ноября срок - у вас больше нет - навести железный порядок в хозяйствах. Они - руководители и специалисты - пускай соберут там механизаторов, доярок и прочих. И к 1 января все, что у вас есть, вылизано, вычищено", - поручил президент.

Он констатировал, что по отдельным производственным направлениям отставание Витебской области от Бреста, Гродно и Минской области становится критическим. По сравнению с январем - августом 2024 года занятых в экономике в области стало на 3,5 тыс. меньше. Издание "СБ. Беларусь сегодня" напомнило, что за последние четыре года организации Витебской области воспользовались господдержкой 1 285 раз. Последнее предприятие - ОАО "Витебскдрев" - после модернизации было остановлено в феврале 2025 года с долгами $100 млн.