Макрон указал на ключевую роль ситуации в Ираке в стабильности Ближнего Востока

Президент Франции надеется до конца года посетить Багдад

КАИР, 24 октября. /ТАСС/. Устойчивое развитие Ирака во многом определяет стабильность всего Ближневосточного региона. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы твердо поддерживаем суверенитет Ирака и считаем, что в нынешний период турбулентности на Ближнем Востоке стабильность Ирака и уважение его суверенитета являются важнейшей опорой стабильности во всем регионе", - сказал Макрон, слова которого привел иракский телеканал Rudaw.

Президент Франции надеется до конца года посетить Багдад. "Я планирую посетить Ирак в этом году, надеюсь на это", - сказал Макрон. Телеканал напомнил, что свой предыдущий визит в иракскую столицу французский президент совершил в августе 2021 года.

Комментируя заключенное соглашение между нынешними властями Сирии и курдским альянсом "Силы демократической Сирии" (СДС), президент Франции назвал его "важным шагом к единству страны". В связи с этим он считает "крайне важным, чтобы [временный] президент Сирии Ахмед аш-Шараа уважал все слои гражданского общества и стремился к диалогу со всеми сторонами". По убеждению французского лидера, СДC "сыграли значительную роль в борьбе с террористическими группировками и необходимо и дальше развивать взаимопонимание [между властями в Дамаске и СДС] для укрепления Сирии".

10 марта временный президент Сирии и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым подразделения курдского альянса войдут в состав правительственной армии. Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные в подконтрольных курдам районах на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.