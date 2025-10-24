Греция договорилась с ЕС считать весь газ из "Турецкого потока" российским

Министр окружающей среды и энергетики Ставрос Папаставру заявил, что поступающий по газопроводу газ априори будет считаться российским, пока не будет доказано иное

АФИНЫ, 24 октября. /ТАСС/. Греция договорилась с министрами энергетики ЕС считать весь природный газ, поступающий по "Турецкому потоку", российским, если не будет объективных доказательств его иного происхождения, и хочет, чтобы не было обхода санкций ЕС за счет получения энергоносителей по этому газопроводу. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру в эфире телеканала ERT-news.

"27 стран ЕС приняли решение ликвидировать зависимость от российского природного газа. Наша страна поддержала эту инициативу с самого начала при условии, что эта независимость будет реальной, не будет никаких "окошек", которые позволили бы российскому газу поступать в Европу, пока кто-то несет дополнительные расходы из-за этой независимости", - сказал Папаставру. - С замминистра Никосом Цафосом, с которым мы участвовали в совете министров энергетики, мы добились четкого упоминания, что газ, который будет поступать через газопровод "Турецкий поток", будет априори считаться российским, пока не будет объективно доказано, что он таковым не является. Мы поставили барьер на пути обхода этого запрета через "Турецкий поток". Думаю, что это очень важно".

В Грецию природный газ попадает в пункте входа Сидирокастро из болгарской газовой системы, которая снабжается, в частности, из газопровода "Турецкий поток". Доля российского газа в газовой смеси, входящей в греческую газовую систему через Сидирокастро, никогда не объявлялась. Кроме того, Греция получает природный газ из Азербайджана через Южный газовый коридор, а также партии сжиженного природного газа (СПГ) по морю.

23 октября ЕС включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил 20 октября, что имеющим долгосрочные контракты по нефти и газу с Россией странам Евросоюза, возможно, придется платить крупные штрафы за разрыв соглашений при выполнении плана Еврокомиссии по отказу от энергоносителей из РФ.