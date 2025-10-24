Еврокомиссар Кубилюс: у ЕС нет "эффективных возможностей" сбивать БПЛА

Поэтому сообщество создает проект "Стена дронов", отметил он

Редакция сайта ТАСС

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс © John Thys/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Евросоюз не обладает эффективным оружием для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, именно поэтому сообщество создает проект "Стена дронов". Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

"У нас (Евросоюза - прим. ТАСС) недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. А если мы их и вычисляем, то у нас нет экономически эффективных возможностей для их уничтожения", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Еврокомиссар добавил, что поэтому нужно "развивать возможности по обнаружению" БПЛА, в том числе инвестировать в производство "акустических датчиков" и "современных радаров".

С момента назначения в Еврокомиссию главной задачей Кубилюса является продвижение планов ЕК по ускоренной милитаризации Европы, включая план SAFE (бывший "Перевооружить ЕС") по привлечению €800 млрд кредитных средств на военные инвестиции до 2030 года, а также поддержка планов НАТО по увеличению военных расходов до 5% ВВП. Для этого он постоянно прибегает к тезисам о некой "угрозе со стороны России", и старается максимально занижать существующие на данный момент военные возможности ЕС и НАТО.

Проект "Стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.