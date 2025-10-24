Трамп обвинил Канаду в попытках повлиять на Верховный суд США

По словам американского лидера, канадская сторона разместила ложную рекламную публикацию, утверждая, что 40-й президент США Рональд Рейган был против тарифов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп обвинил Канаду в попытках незаконно повлиять на Верховный суд Соединенных Штатов.

По его словам, канадская сторона разместила ложную рекламную публикацию, утверждая, что 40-й президент США Рональд Рейган был против тарифов. "На самом деле он поддерживал тарифы в интересах нашей страны и ее национальной безопасности, - написал Трамп в Truth Social. - Канада пытается незаконно повлиять на Верховный суд США, которому предстоит принять одно из самых важных решений в истории нашей страны. Канада долгое время мошенничала с тарифами, взимая с наших фермеров до 400%".

Ранее Трамп объявил, что Вашингтон прекратил переговоры с Оттавой по вопросам торговли, поскольку должностные лица Канады оплатили показ в США рекламы с критикой в отношении пошлин.

Как сообщили ранее в этом месяце СМИ, провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию с целью отменить тарифы, введенные Трампом в отношении этой страны. Она, в частности, включала в себя показ в американских СМИ роликов с выдержками из речи Рейгана, в которой он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли. Рейган считается в США одним из наиболее авторитетных и успешных американских президентов из числа республиканцев. По данным канадского телеканала CTV, глава Онтарио Даг Форд намеревался выделить на эту кампанию не менее 75 млн канадских долларов ($53,4 млн).

Верховный суд США в настоящее время рассматривает вопрос о законности многих из введенных Трампом пошлин в отношении других стран, включая Канаду. Прения сторон, как ожидается, начнутся в ноябре.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25 до 35% пошлины на ряд канадских товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на канадскую сталь и алюминий сейчас составляют 50%.