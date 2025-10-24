Власти Филиппин заявили, что не допустят госпереворота

Пресс-секретарь филиппинского президента Клэр Кастро сделала это заявление в ответ на слухи о том, что политическая ситуация на Филиппинах может обостриться так же, как в Мьянме

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Филиппин не допустит дестабилизации обстановки в стране на фоне слухов о подготовке военного переворота в республике. Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь филиппинского президента Клэр Кастро.

"Правительство готово противостоять любым схемам, которые они (противники администрации президента Фердинанда Маркоса - младшего - прим. ТАСС) могут готовить", - приводит ее слова Филиппинское новостное агентство.

Кастро сделала это заявление в ответ на слухи о том, что политическая ситуация на Филиппинах может обостриться так же, как в Мьянме. Пресс-секретарь выразила уверенность, что слухи исходят от тех, кто не имеет права делать подобных заявлений, или тех, кто занимается распространением фейковых новостей. Она призвала филиппинцев сохранять бдительность и не верить подобным сообщениям.

Ранее министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро предупредил, что последствия военного переворота, подобного событиям в Мьянме, будут катастрофические. Он выразил уверенность, что в случае установления власти военных республика столкнется с международными санкциями.

По данным газеты Inquirer, призывы к военному перевороту начали распространяться на фоне давления на администрацию президента с целью заставить ее расследовать крупный коррупционный скандал с участием представителей министерства общественных работ и дорожного строительства, законодателей и частных компаний. Их обвиняли в хищениях крупных сумм из госбюджета. Газета отмечала, что в ходе протестов против хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране в конце сентября некоторые участники открыто призывали военных выступить против действующих властей.

Переворот в Мьянме, на который ссылаются филиппинские чиновники, произошел 1 февраля 2021 года. Тогда военные сместили гражданское правительство на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Страна погрузилась в гражданский конфликт, жертвами которого стали, согласно данным правозащитников, более 6 тыс. человек. После этого США ввели экономические санкции против Мьянмы.