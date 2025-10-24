Delfi: Тихановская отменила поездку в Армению

Советник белорусского оппозиционера Денис Кучинский заявил, что это произошло из-за понижения Литвой статуса ее охраны

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 24 октября. /ТАСС/. Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, которая с 2020 года находится в Вильнюсе, была вынуждена отменить поездку в Армению после того, как власти Литвы понизили статус ее охраны. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на советника Тихановской Дениса Кучинского.

"Да, могу подтвердить, что нам пришлось принять непростое решение отменить давно запланированный первый в истории визит в Армению на пленарное заседание "Евронест" ("Восточное партнерство" - прим. ТАСС). <...> Это связано с решением приостановить использование личной охраны - службы безопасности первых лиц государства - за рубежом. Мы надеялись, что для стран с высоким уровнем риска будет сделано исключение, но, к сожалению, этого не произошло", - сказал он.

Личная охрана Тихановской с начала октября службой охраны руководства была передана в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая - за безопасность физических лиц, которым, по мнению властей, может угрожать опасность. В связи с этими переменами представительство белорусских оппозиционеров 8 октября заявило о приостановке деятельности.

Согласно неофициальным данным, охрана Тихановской, которая по ранее применявшейся схеме осуществлялась круглосуточно, обходилась бюджету Литвы примерно в €1 млн в год.