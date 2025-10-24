Санду преобразовала Высший совет безопасности в исполнительный орган

КИШИНЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о преобразовании Высшего совета безопасности (ВСБ) при главе государства в Службу национального совета безопасности (СНСБ).

Новая структура будет функционировать в качестве постоянного секретариата Национального совета безопасности, имея полномочия по подготовке заседаний, институциональной координации и мониторингу выполнения решений. Глава СНСБ будет назначаться непосредственно указом главы государства, служба будет оперативно поддерживать президента в сфере обороны и национальной безопасности, сообщило молдавское издание "Ной".

Решение раскритиковала оппозиция, указав, что президент преобразовала ВСБ из консультативного органа в исполнительный вопреки конституции. "Мы видим, как консультативный орган превратили в инструмент подавления несогласных, это шаг к узурпации власти: теперь не правительство или закон, а решения одного органа будут иметь силу приказа, который стал обязательным для всех государственных структур и должностных лиц. Более того, невыполнение этих решений карается как уголовное преступление: до 3 лет тюрьмы за "неисполнение", до 5 лет - если власть посчитает последствия "тяжкими", - написал в своем Telegram-канале лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу.

В 2022 году в Молдавии начались массовые акции протеста с требованием отставки Санду и ее правительства, участники которых возлагали на власти ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране, коррупцию и милитаризацию страны вопреки прописанному в конституции нейтралитету. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, власти приняли решение закрыть 14 телеканалов и более 50 СМИ, которые представляли слово оппозиционерам. По инициативе президента был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот", работа которого, по ее словам, направлена на борьбу с Россией, обвиняемой властями республики в информационных атаках, а также с "изменниками родины", блокирующими курс властей на евроинтеграцию. Вместе с тем в Молдавии появился аналог украинского сайта "Миротворец", куда были внесены лидеры оппозиции, общественники и журналисты, критикующие власть.

Бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон назвал инициативу Санду о создании центра прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. Он указал на то, что все государственные органы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.