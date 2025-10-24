Греческий министр предрек ЕС крах по аналогии с Древними Афинами

Йоргос Герапетритис напомнил, что город пал из-за популизма демагогов

Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис © AP Photo/ Richard Drew

АФИНЫ, 24 октября. /ТАСС/. Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис считает, что Евросоюзу грозит популизм демагогов, отсутствие лидерства и устойчивых институтов, которые могут привести ЕС к краху, как когда-то это случилось с древними Афинами и империей Александра Македонского. Об этом министр заявил в своем выступлении в Афинском национальном университете имени Каподистрии. Высказывания главы МИД распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По мнению министра, система международного права и международной политики в настоящее время очень уязвима. "Я опасаюсь трех вещей, - сказал Герапетритис. - Во-первых, я опасаюсь, что Европа, а также вся международная система, может повторить судьбу древних Афин, так называемый "афинский синдром". Афины были гораздо более сильным государством во всех отношениях, чем Спарта. Но почему они пали? Потому что поддались популизму демагогов, который представлял [древнегреческий историк] Фукидид (в своих трудах он изобразил величественный идеал афинской демократии - прим. ТАСС). И поскольку сегодня популизм - это последнее средство, к которому прибегают те, кто пострадал или хочет незаконно получить власть, главная опасность всегда кроется внутри нас. И для Европы эта опасность прежде всего изнутри".

"Вторая опасность - это опасность краха по образцу Македонской империи, то есть из-за отсутствия лидерства или отсутствия устойчивых институтов, - продолжил Герапетритис. - К сожалению, в настоящее время мы наблюдаем отсутствие устойчивых институтов, общий упадок институтов, а также часто проявляющийся дефицит лидерства на международных форумах". "Для сохранения мира и процветания необходимы институты. Там, где есть институциональные пробелы, их непременно заполнят те, кто замышляет ими воспользоваться. Поэтому мы все не должны забывать о важности создания устойчивых институтов", - сказал глава МИД.

"И, конечно же, третья опасность - это падение прежнего режима, который в действительности был свергнут соперничающими идеологиями. Идеологии, которые возникают и, по сути, распространяются повсюду с молниеносной скоростью, могут служить психологическим рычагом для обесценивания ценностей институтов. Эта идеологическая борьба может привести к серьезным проблемам для тех, кто опирается на ценности", - подчеркнул Герапетритис.

Он добавил, что нарисовал не очень оптимистичную картину международной политики, подчеркнув, что, тем не менее, Греция продолжает поддерживать силу международного права. "Потому что международное право - это основа, на которой может быть построен международный порядок. Сегодня порядок ценнее всего остального", - считает Герапетритис.