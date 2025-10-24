Глава комитета "Победа": власти Молдавии поощряют героизацию нацизма

Алексей Петрович отметил, что правительство борется с георгиевской лентой, флагом Российской империи и фондом "Евразия"

КИШИНЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Молдавские правоохранительные органы не хотят замечать проявлений агрессивного национализма и фашизма, которые набирают силу в стране, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Молдавская власть ведет борьбу с георгиевской лентой, флагом Российской империи и фондом «Евразия». В эту борьбу вовлечены специальные службы, полиция, судебные инстанции. А настоящий экстремизм, нацизм и фашизм тем временем набирают силу, готовясь взорвать общество, когда это будет необходимо заказчикам", - сказал Петрович в интервью молдавскому телеканалу "Канал 5". Он высказал мнение, что молдавские правоохранительные органы вынуждены исполнять преступную волю руководства страны и не замечают рост проявлений нацизма и фашизма, агрессивного национализма.

"В учебниках по истории - обыкновенный фашизм. На властных каналах нацисты прямо говорят о неполноценности определенных групп молдавского общества. В социальных сетях действуют организованные нацистские группировки, <...> разрушаются и оскверняются памятники советским воинам и жертвам Холокоста, еврейские кладбища", - подчеркнул Петрович.

Он напомнил про скандал вокруг нового учебника "История румын" для молдавских школ, в котором присутствуют тезисы, героизирующие нацизм. В частности, в них утверждается, что оккупация Молдавии по приказу румынского диктатора Иона Антонеску, который был союзником Гитлера и был расстрелян за военные преступления по решению суда Румынии, якобы была полезной для страны. Это вызвало возмущение общественности, еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты геноцида, который проводили фашисты и их союзники. Однако министр образования республики Дан Перчун утверждал, что эти учебники отражают объективный подход к историческим событиям.

Пересмотр истории

В годы Второй мировой войны оккупированную Молдавию, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг Гитлер передал под управление Антонеску, который был лидером Румынии в 1940-1944 годы. По данным историков, за годы войны здесь были убиты и депортированы, по разным данным, до 300 тыс. евреев и представителей других национальностей, сторонников советской власти и военнопленных. В 2005 году Бухарест под давлением международной общественности принес официальные извинения за эти преступления. Молдавский парламент в 2016 году одобрил Декларацию о признании окончательного доклада международной комиссии под председательством Эли Визеля об изучении Холокоста.

Вместе с тем в Молдавии при поддержке Бухареста действуют партии, которые пропагандируют идеи ликвидации молдавского государства и его слияния с Румынией. С этим связаны решения о переименовании молдавского языка в румынский и изучении румынской истории в школах. Несколько лет назад в населенных пунктах Молдавии стали появляться памятники румынским солдатам, штурмовавшим границы страны в 1941 году. Президент Молдавии Майя Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое", что вызвало осуждение со стороны еврейской общины страны.