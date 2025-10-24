Die Welt: Си Цзиньпин не нашел времени для приема Мерца в Китае

В календаре ведомства канцлера ФРГ на следующей неделе были зарезервированы дни для возможной поездки в КНР и Индию

Редакция сайта ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин © AP Photo/ Ng Han Guan

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Отмена визита министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай является "внешнеполитической катастрофой" для правительства канцлера Фридриха Мерца. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Издание напомнило, что Мерц уже почти полгода возглавляет правительство ФРГ, но до сих пор ни разу не совершил визит в Китай после вступления в должность. При этом, по информации газеты, "в календаре ведомства канцлера на следующей неделе были зарезервированы дни" для возможной поездки Мерца в Китай и Индию. "Однако, по слухам, [лидер КНР] Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца", - утверждается в статье.

Die Welt полагает, что теперь Мерца и Вадефуля ожидают неспокойные времена. "Не только автомобильная промышленность даст канцлеру ясно понять, что последнее, в чем она сейчас нуждается, - это выяснение отношений с Китаем", - пишет газета. По оценке издания, критики в рядах Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС также могут поставить под вопрос "управленческое искусство" главы правительства ФРГ, учитывая, что предшественники Мерца на посту канцлера - как Олаф Шольц, так и Ангела Меркель - придерживались другой стратегии в отношении Пекина.

24 октября Вадефуль отложил визит в Китай, который должен был состояться в ближайшие дни. В ведомстве пояснили, что "китайская сторона не смогла подтвердить какие-либо встречи, помимо встречи с министром иностранных дел Китая".