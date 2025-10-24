Китай призвал США прекратить кибератаки на свою критически важную инфраструктуру

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь пояснил, что эти действия представляют собой подготовку к дальнейшим крупномасштабным разрушительным операциям

ПЕКИН, 24 октября. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США должно прекратить сетевые атаки на критически важную инфраструктуру Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай решительно осуждает кибератаки правительства США, направленные против критически важной инфраструктуры нашей страны, которые представляют собой подготовку к дальнейшим крупномасштабным разрушительным операциям", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, который попросил прокомментировать имеющиеся у Пекина "неопровержимые доказательства вторжений со стороны США", в частности, атаки АНБ на Национальный центр службы времени КНР.

Как уточнил Го Цзякунь, Соединенные Штаты - "крупнейший в мире источник кибератак". Более того, по оценке дипломата, подобные действия Вашингтона, который к тому же периодически без наличия доказательств обвиняет Пекин в причастности к тем или иным хакерским атакам, "крайне безответственны".

"Китай настаивает, чтобы США немедленно прекратили кибератаки на критически важную инфраструктуру нашей страны, - подчеркнул официальный представитель. - КНР примет все необходимые меры, мы будем решительно защищать свой суверенитет в киберпространстве и в области сетевой безопасности".