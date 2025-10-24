Финский политик Мема допустил сокрушительный ответ России на удары ракетами

Реакция России может быть беспрецедентной, если не катастрофической, подчеркнул член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"

СТОКГОЛЬМ, 24 октября. /ТАСС/. Россия может дать сокрушительный ответ на удары западными ракетами дальнего действия со стороны Украины. Об этом написал в X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Какая страна, обладающая более чем 10 тыс. единиц ядерного оружия, стала бы мириться с подобными атаками на свои города? - написал политик. - Реакция России может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не катастрофической".

6 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что это будет означать "качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву ракет Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.