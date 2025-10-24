Хегсет показал видео уничтожения ВС США катера в Карибском море

Глава Пентагона заявил, что на судне перевозили наркотики

ТАСС, 24 октября. Глава Пентагона Пит Хегсет опубликовал кадры, на которых запечатлен удар по катеру, который, по его словам, использовал венесуэльский наркокартель Tren de Aragua.

Он заявил, что на борту находились шесть человек, которые погибли при атаке.

По словам главы Пентагона, катер поразили в международных водах в Карибском море.