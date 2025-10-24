Хегсет показал видео уничтожения ВС США катера в Карибском море
Редакция сайта ТАСС
14:12
ТАСС, 24 октября. Глава Пентагона Пит Хегсет опубликовал кадры, на которых запечатлен удар по катеру, который, по его словам, использовал венесуэльский наркокартель Tren de Aragua.
Читайте также
Рванет или будет "пшик": как далеко зайдет Трамп в антивенесуэльском раже
Он заявил, что на борту находились шесть человек, которые погибли при атаке.
По словам главы Пентагона, катер поразили в международных водах в Карибском море.