Премьер Франции пообещал масштабную реформу госуправления

По словам Себастьена Лекорню, "необходимо освободиться от долгов государства и вернуть дефицит бюджета на уровень ниже 5%" в 2026 году

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обещал провести масштабную реформу государственного управления в целях сокращения расходов.

"Мы намечаем провести одну из важнейших реформ государственного управления за последние десятилетия. В ходе этой реформы будут пересмотрены сферы ответственности каждой из государственных структур", - сказал он, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) республики.

По словам Лекорню, "необходимо освободиться от долгов государства и вернуть дефицит бюджета на уровень ниже 5% в следующем году". "Это переходный бюджет, который не может урегулировать все проблемы", - подчеркнул он. Лекорню обещал учитывать требования оппозиции. "2026 год не должен стать еще одним потерянным годом для Франции, - сказал премьер, который перед своим выступлением провел совещание с парламентариями центристского блока и левых партий. - Страной большей нельзя управлять на основе интересов только одного лагеря".

Комментируя высказывания премьера, депутат Национального собрания от правой партии "Республиканцы" Филипп Жювен заявил, что "Франция уже многие годы живет в долг". "Нужно снизить долг, чтобы самим определять свою судьбу, - указал Жювен. - Несмотря на наши разногласия, мы обязаны подготовить бюджет для Франции". В свою очередь депутат от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Эрик Кокрель назвал предлагаемые правительством меры сокращения расходов антисоциальными.

Депутаты должны завершить дебаты в течение 70 дней, чтобы согласовать государственный бюджет до 31 декабря 2025 года.

В 2025 году дефицит бюджета составляет 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня "АА-" до уровня "А+" со стабильным прогнозом. Новый рейтинг является худшим за всю историю Франции. К настоящему моменту госдолг республики превысил €3,4 трлн и продолжает увеличиваться.