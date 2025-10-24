Лидер Словацкой национальной партии разочарован принятием санкций против РФ

Андрей Данко подчеркнул, что призывает премьер-министра Роберта Фицо более не поддерживать новые ограничения против РФ

Редакция сайта ТАСС

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БРАТИСЛАВА, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Словацкой национальной партии, входящей в правительственную коалицию республики, вице-спикер парламента страны Андрей Данко заявил журналистам, что разочарован поддержкой на Евросовете премьер-министром Словакии Робертом Фицо 19-го пакета санкций Евросоюза против РФ.

"Должен выразить вам свое разочарование, что Роберт Фицо вновь, несмотря на то, что не должен был соглашаться <...>, согласился с принятием [19-го пакета санкций]", - отметил Данко. При этом он подчеркнул, что призывает премьера более не поддерживать новые ограничения против РФ.

Председатель Словацкой национальной партии озвучил ранее негативную позицию этой политической силы по антироссийским санкциям. Они, как считает он и его соратники, наносят больший ущерб Европе и, в частности Словакии, чем РФ.