В Армении закроют телеканал Армянской апостольской церкви "Шогакат"

Такое решение принял парламент республики

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 24 октября. /ТАСС/. Парламент Армении на внеочередном заседании одобрил поправки в закон "Об аудиовизуальных медиа", которые позволят убрать из общественного мультиплекса церковный телеканал "Шогакат". Его учредителем является Армянская апостольская церковь (ААЦ).

"За" проголосовали 58 парламентариев, против - 11. Авторами поправок в закон выступили депутаты от правящей партии "Гражданский договор". Изменения в законодательстве подразумевают сокращение количества общественных вещателей страны с трех до двух. Для них также будет отменено требование об образовательно-культурных программах, под которое подпадает духовно-просветительский канал "Шогакат".

Сейчас статус общественного вещателя в Армении есть у "Шогаката", Общественного телевидения Армении и Первого информационного телеканала. После отмены этого статуса церковный телеканал будет исключен из общественного мультиплекса Армении.

"Шогакат" был основан в 1998 году Католикосом всех армян Гарегином II.