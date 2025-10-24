WAM: глава МИД ОАЭ обсудил с Лавровым вопросы сотрудничества

ДУБАЙ, 24 октября. /ТАСС/. Заместитель главы правительства, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом в пятницу сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Как отмечается в сообщении агентства, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также способы укрепления "выдающегося стратегического партнерства" между ОАЭ и Россией. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрели текущие региональные и международные события, включая ситуацию на Ближнем Востоке.