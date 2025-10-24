США не стали присоединяться к заявлению ООН по Украине

Присоединившиеся страны выступают за территориальную целостность Украины в границах и немедленный отвод российских войск

Редакция сайта ТАСС

ООН, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты воздержались от того, чтобы присоединяться к совместному заявлению Украины и западных стран, передает корреспондент ТАСС.

Заявление в день ООН было зачитано журналистам представителем украинского постпредства в штаб-квартире всемирной организации, к нему присоединились 45 стран, в том числе Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия и ряд европейских государств, в числе которых Германия, Франция, Словакия, а также Евросоюз как объединение.

Согласно тексту заявления, присоединившиеся к нему страны выступают за территориальную целостность Украины в границах и немедленный отвод российских войск.