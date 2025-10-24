Макрон: Франция поставит Украине ракеты Aster и истребители Mirage

Президент Франции добавил, что Париж совместно с участниками коалиции "объявит о дополнительных инициативах"

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Sarah Meyssonnier/ Pool via AP

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Франция намерена поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву.

"В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных - прим. ТАСС) и направим дополнительные самолеты Mirage", - сказал французский лидер, запись выступления которого опубликована на странице Елисейского дворца в X.

Он добавил, что Франция совместно с участниками коалиции "объявит о дополнительных инициативах".

Кроме того, Макрон заявил, что "коалиция желающих" должна продолжать помогать Украине в вопросах укрепления энергетической инфраструктуры".

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.