Экс-глава МИД Румынии: встреча Путина и Трампа означала бы поражение ЕС

Европейские лидеры пытаются помешать президенту США Дональду Трампу встретиться в Будапеште с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнул Адриан Северин

БУХАРЕСТ, 24 октября. /ТАСС/. Европейские лидеры пытаются помешать президенту США Дональду Трампу встретиться в Будапеште с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что мир на Украине, заключенный без участия Евросоюза, "означал бы их поражение в борьбе не только против России, но и против США". Такое мнение выразил в комментарии на портале solidnews.ro бывший министр иностранных дел Румынии (с 1996 по 1997 год) Адриан Северин.

"Они [европейские лидеры] также знают, что мир, переговоры о котором ведутся без них, будет касаться не только украинских территорий <...>, но и реализации новой архитектуры безопасности в Центральной и Восточной Европе <…>, на Черном море <…> и в Закавказье до Каспийского моря", - подчеркивает он. "Поэтому они пытаются помешать въезду Путина на территорию ЕС, - считает автор. - По сути, помешать Дональду Трампу встретиться с Владимиром Путиным". "Европейские гегемоны <...> пытаются добиться ничейного результата путем применения формулы корейского "вечного перемирия", предлагая России все, кроме формального признания ее победы и ее юридического оформления", - утверждает он.

"Простое проведение объявленной в Будапеште встречи независимо от ее даты станет признаком победы Америки над ЕС, с которой президент Трамп триумфально вернется домой, - уверен Северин. - Простой отказ от встречи будет признаком победы ЕС над Америкой, которая может досрочно положить конец его [президентскому] мандату".

"Нынешний контекст предоставляет Румынии исключительный шанс большого дипломатического успеха, - полагает Северин. - Бухарест мог бы сообщить, что готов позволить в случае необходимости транзит самолета российского президента через румынское воздушное пространство для того, чтобы тот мог прибыть на встречу с нашим стратегическим партнером, гарантируя ему полную безопасность на протяжении полета".

16 октября Путин и Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили по телефону возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее встреча была отменена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о срыве саммита в Будапеште и подчеркнул, что о его сроках никто не договаривался.