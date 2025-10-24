Турция спустя 13 лет назначила посла в Дамаске

Замглавы МИД Турции Нух Йылмаз станет чрезвычайным и полномочным послом республики в Сирии

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД Турции Нух Йылмаз станет чрезвычайным и полномочным послом республики в Сирии. О его назначении со ссылкой на министра иностранных дел Хакана Фидана сообщил телеканал NTV.

Йылмаз станет первым послом Турции в Сирии за 13 лет. В марте 2012 года турецкое посольство в Дамаске было закрыто и возобновило деятельность только в декабре прошлого года, когда в Сирии сменилась власть. Временным поверенным в делах Турции в Сирии тогда был назначен Бурхан Кёроглу.

Газета Cumhuriyet сообщает, что Йылмаз до перехода в МИД с 2013 по 2023 год работал в Национальной разведывательной организации Турции, которую в то время возглавлял Фидан.

Назначения послов в зарубежные страны осуществляются решениями президента Турции. Указ о назначении посла в Сирии турецкий лидер Тайип Эрдоган пока не подписал.