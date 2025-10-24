Рютте: решение по Tomahawk могут принять только США
Редакция сайта ТАСС
16:58
ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Решение о предоставлении Киеву крылатых ракет Tomahawk может принять только Вашингтон, НАТО не имеет полномочий в этом вопросе. Это признал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос по итогам заседания "коалиции желающих", надеется ли он на передачу Украине Tomahawk в будущем.
Читайте также
"Топор" проецирования силы: получит ли Украина американские ракеты Tomahawk
"Это решение, какое оружие передавать, могут принимать только сами страны - члены НАТО". - заявил генсек, подчеркнув, что НАТО не может на это повлиять.
Он не дал ответа на вопрос, считает ли он такой исход возможным, и когда это может случиться.