Рютте: решение по Tomahawk могут принять только США

НАТО не имеет полномочий в этом вопросе, подчеркнул генсек Североатлантического альянса

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Решение о предоставлении Киеву крылатых ракет Tomahawk может принять только Вашингтон, НАТО не имеет полномочий в этом вопросе. Это признал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос по итогам заседания "коалиции желающих", надеется ли он на передачу Украине Tomahawk в будущем.

"Это решение, какое оружие передавать, могут принимать только сами страны - члены НАТО". - заявил генсек, подчеркнув, что НАТО не может на это повлиять.

Он не дал ответа на вопрос, считает ли он такой исход возможным, и когда это может случиться.