Bloomberg: Уиткофф пытался убедить киевский режим покинуть Донбасс

Спецпосланник президента США разговаривал об этом с Владимиром Зеленским на встрече в Вашингтоне, утверждает агентство

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © REUTERS/ Evelyn Hockstein

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне пытался убедить последнего уйти из Донбасса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

20 октября Зеленский во время пресс-конференции также признал, что на встрече в Вашингтоне представители команды президента США Дональда Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса. Политик добавил, что не согласился с требованиями США.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.