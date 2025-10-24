Белоруссия и РФ подготовили обращение в ООН в защиту Беловежской пущи

МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии и Всероссийское общество охраны природы подписали письмо в ООН в защиту Беловежской пущи. Об этом сообщило агентство БелТА.

Стороны подписали письмо после профильного круглого стола. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Сергей Масляк напомнил, что ранее Польша возвела заграждения на границе с Белоруссией. "Я говорю про забор, который был установлен силами Республики Польша и который разрезал, по сути, Беловежскую пущу, являющуюся всемирным наследием ЮНЕСКО, на две части", - сказал он. Как отметил министр, это наносит урон ландшафтно-биологическому разнообразию, нарушает гидрологический режим, исключает миграцию определенных видов животных, способствует попаданию на белорусскую территорию различных инвазивных растений и пагубно влияет в целом на состояние реликтового леса.

"К сожалению, многочисленные наши просьбы и информационные письма в адрес Республики Польша, которые были неоднократно направлены на различных международных площадках, так и не были услышаны. За исключением крайнего момента, когда, все-таки достучавшись, к нам была направлена группа, которая внимательно изучила этот вопрос и дала определенные рекомендации, которые тоже до настоящего времени, увы, не выполнены", - констатировал министр. По его словам, на повестке дня вопрос предоставления площадки для переговоров и решения этой серьезнейшей проблемы.

По итогам круглого стола был заключен меморандум и была подписана дорожная карта.