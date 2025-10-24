Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф пообещал внести вклад в ужесточение борьбы с "теневым флотом" в Северном море

ГААГА, 24 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф считает, что Евросоюзу следует следом за США ввести аналогичные санкции в отношении российских нефтяных компаний "Лукойл", "Роснефть" и их дочерних организаций.

"Было бы правильно, если бы ЕС скопировал санкции США и Великобритании против "Лукойла" и "Роснефти", - сказал он по итогам встречи "коалиции желающих" в Лондоне. Исполняющий обязанности премьера пообещал внести вклад в ужесточение борьбы с "теневым флотом" в Северном море.

22 октября Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рестрикции не повлекут проблем для Москвы, страна продолжит развитие своего экономического и политического потенциала. Она также отметила, что Россия рассматривает такое решение как контрпродуктивное, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок по конфликту на Украине. Захарова также заявляла, что Евросоюз придумал несуществующее в праве понятие "теневой флот" и хочет заставить всех подчиняться противозаконным санкциям Брюсселя. Она подчеркнула, что любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН, являются грубым нарушением международного права.