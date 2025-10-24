Таубер: в Молдавии продолжают задерживать функционеров блока "Победа"

Исполнительный секретарь оппозиционного блока сообщила, что по приказу президента республики Майи Санду арестовали представителя блока в Бельцах Думитру Чобану

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 24 октября /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии продолжают обыски и задержания среди функционеров оппозиционного блока "Победа", сообщила в своем Telegram-канале исполнительный секретарь блока Марина Таубер.

"По приказу [президента Молдавии] Майи Санду был арестован наш соратник Думитру Чобану, представитель блока "Победа" в Бельцах. <…> Я и мои коллеги решительно осуждаем действия молдавских органов в отношении таких людей, как Думитру - полковник в отставке, человек с множеством наград и уважением в обществе. Сегодня он вынужден находиться за решеткой только потому, что имеет другое мнение", - отметила Таубер.

Блок "Победа" не был допущен к парламентским выборам в сентябре, а в отношении входящих в него партий была запущена процедура ликвидации. Руководители этих партий отмечают, что подвергаются давлению и гонениям со стороны правоохранительных органов. Среди активистов блока и других людей проходят массовые обыски по делам об в электоральной коррупции. Как рассказала журналистам глава МВД страны Даниела Мисаил-Никитина, перед выборами под санкции правоохранительных органов по подобным обвинениям попали десятки тысяч человек.