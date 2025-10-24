Семеро украинцев попытались сбежать на машине от мобилизации в Молдавию

Увидев пограничников, водитель автомобиля ускорил движение и, не справившись с управлением, перевернулся в кювет

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Семеро граждан Украины совершили попытку на автомобиле BMW прорваться через границу в Молдавию, чтобы избежать принудительной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По ее данным, пограничники в Раздельнянском районе Одесской области заметили автомобиль, который двигался в сторону молдавской границы. "Увидев пограничников, водитель авто ускорил движение и, не справившись с управлением, перевернулся в кювет. В салоне иномарки, кроме водителя, находились шесть человек, которые в результате аварии получили повреждение разной степени тяжести. <...> Предварительно оперативные сотрудники ГПСУ установили, что желающие попасть в соседнюю Молдавию обратились за помощью к администратору одного из телеграм-каналов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подчеркивается, что мужчины за перевозку заплатили ему более чем $25 тыс. За эту сумму организатор предоставил автомобиль, который был зарегистрирован в Румынии.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально выхватывают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.