ТАСС: в Сане хуситы задержали семь сотрудников ООН

Все задержанные - граждане Йемена

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Khaled Abdullah, архив

ДУБАЙ, 24 октября. /ТАСС/. Хуситы из повстанческого движения "Ансар Аллах", которое контролирует около трети территории Йемена, задержали не менее семи сотрудников ООН в столице Сане. Об этом ТАСС сообщил местный источник.

По его словам, все задержанные являются гражданами Йемена. Поводом для задержания стали подозрения в "шпионаже". Силы безопасности хуситов считают, что эти люди, работавшие в учреждениях системы ООН на подконтрольной повстанцам территории, могли сотрудничать с израильскими спецслужбами.

В последние месяцы участились случаи нападения хуситов на объекты ООН в Йемене. Очередная волна эскалации началась после недавнего заявления лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси о существовании "опасных шпионских ячеек", якобы связанных с гуманитарными организациями, которые действуют на территории Йемена. 18 октября хуситы без разрешения проникли в комплекс ООН в Сане, взяв под стражу 5 национальных и 15 международных сотрудников всемирной организации. Позднее всех задержанных отпустили на свободу.