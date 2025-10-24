Франция готова при необходимости направить войска на Украину уже в 2026 году

Как заявил начальник штаба Сухопутных сил Франции Пьер Шилль, "2026 год станет годом коалиций", успешное взаимодействие которых будет проверено на учениях "Орион-26"

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Франция готова в случае возникновения необходимости разместить войска на Украине в 2026 году в рамках обеспечения гарантий безопасности. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль.

"Мы будем готовы развернуть силы в поддержку Украины в рамках гарантий безопасности, если потребуется", - приводит его слова телеканал BFMTV. По мнению Шилля, "2026 год станет годом коалиций", успешное взаимодействие которых будет проверено на учениях "Орион-26".

23 октября начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что войска должны быть готовы к столкновению через три-четыре года в свете "российской угрозы".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не потерпит появления контингентов стран НАТО на Украине.