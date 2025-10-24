Хорватия вернет военную службу по призыву с 2026 года

Это связано с изменением условий безопасности в Европе, ростом числа стихийных бедствий и кризисных ситуаций, пояснили в Минобороны республики

© Neva Zganec/ PIXSELL/ Sipa USA via Reuters Connect

БЕЛГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Хорватский Сабор (парламент) принял закон, предусматривающий возвращение базовой военной подготовки, сообщили в Минобороны республики.

После вступления закона в силу министерство примет подзаконные акты, которые позволят приступить к реализации программы. Как отмечает ведомство, возвращение военной подготовки связано с изменением условий безопасности в Европе, ростом числа стихийных бедствий и кризисных ситуаций. "Цель программы - обучить молодежь основным военным навыкам, необходимым в кризисных ситуациях, и тем самым повысить уровень национальной безопасности. <...> Прошло 17 лет с момента отмены обязательной воинской службы, и за это время 17 поколений, то есть около 300 тыс. человек, не прошли никакой военной подготовки", - подчеркнули в Минобороны.

Согласно документу, ежегодно планируется призывать около 4 тыс. новобранцев, распределенных по пяти наборам. В 2026 году на обучение будут направлены мужчины, родившиеся в 2007 году, а также добровольцы старше 19 лет. Женщины смогут пройти подготовку на добровольной основе. Первые вызовы на медицинские осмотры начнут рассылать уже к декабрю 2025 года.

Обучение будет проходить в воинских частях в нескольких городах и продлится два месяца. Новобранцы освоят обращение с оружием, использование современной техники, включая дроны, основы самообороны и первой помощи, а также ознакомятся с ключевыми военными операциями.

Участникам курса полагаются ежемесячные выплаты в размере около €1,1 тыс., компенсация расходов на проезд и отпуск, а также трудовой стаж за период обучения. Общие расходы на реализацию программы оцениваются в €23,7 млн в год. После завершения обучения новобранцы смогут продолжить службу на профессиональной основе либо будут зачислены в резерв армии.