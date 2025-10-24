Лукашенко призвал навести порядок в Белоруссии и передать власть молодежи

Белорусский лидер отметил, что вся республика для него - родная

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал навести порядок в стране и "передать молодежи бразды управления".

"Для кого-то это область родная. <…> Но и она для меня не чужая. Но это не главное. Для меня вся республика - моя родная. И я вам не рассказываю, сколько это стоит мне здоровья и так далее. А [спикер Совета Республики Наталья] Кочанова будет завывать перед президентскими выборами: «Нет, нет, нет, мы не готовы. Другого президента нам не надо, пока мы не готовы». Все. Мы должны навести порядок и молодежи передать бразды управления. Но мы должны навести его", - заявил Лукашенко на совещании. Видеозапись распространил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

24 октября белорусский лидер провел совещание по мерам обеспечения устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота в республике. Он поручил к 1 января навести в агропромышленном комплексе региона "железный порядок".