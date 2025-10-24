В Киевском ТЦК рассказали, что ряды ВСУ пополняет только силовая мобилизация

Именно военкоматы решают вопрос с нехваткой солдат в украинской армии, заявил Олег Байдалюк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Временный представитель Киевского ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки) Олег Байдалюк заявил, что только путем силовой мобилизации пополняются ряды ВСУ.

"Мобилизация дает все иначе. <...> Если, например, условно нам сегодня на передовую нужно дополнительно 100 тыс. бойцов, то в процентном соотношении - дают рекрутинговые центры 8 тыс., и то это лишь кандидаты. <...> А все остальное дает мобилизация, можете просто сравнить", - сказал он в интервью 24-ому украинскому телеканалу.

По его словам, именно военкоматы решают вопрос с нехваткой солдат в украинской армии. "Мы, ТЦК, пополняем сейчас ВСУ", - подчеркнул Байдалюк.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу. В соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в микроавтобусы. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах, кроме того, многих больных признают годными к службе.