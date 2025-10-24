Власти Маврикия арестовали олигарха, близкого к экс-президенту Мадагаскара

Мами Раватумангу подозревается в вымогательстве и отмывании денег

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 24 октября. /ТАСС/. Комиссия по финансовым преступлениям Маврикия задержала Мами Раватумангу - второго по размерам активов малагасийского предпринимателя, известного тесными связями с экс-президентом Мадагаскара Андри Радзуэлиной. Он подозревается в вымогательстве и отмывании денег, сообщил телеканал TVM.

Раватуманга находится на обследовании в одной из маврикийских клиник, теперь его пребывание там будут контролировать правоохранители.

21 октября генеральный прокурор Маврикия Гэйвин Гловер в эфире радиостанции Radio Plus подтвердил получение от нового руководства Мадагаскара официального запроса на выдачу Раватуманги. По его словам, власти Маврикия изучают запрос.

Радзуэлина 14 октября был отстранен от должности президента Национальной ассамблеей (нижней палатой парламента) Мадагаскара ввиду отсутствия на посту после антиправительственных волнений. 17 октября полковник Микаэль Рандрианирина дал присягу в качестве президента на переходный период. Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 октября на Маврикий прилетел бизнес-джет, на борту которого находились приближенные Радзуэлины - смещенный им премьер-министр Кристиан Нтсай и бизнесмен Раватуманга.