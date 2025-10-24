CBS: глава ФБР посетит КНР в ноябре

Предполагается, что Кэш Пател будет обсуждать с китайской стороной борьбу с поставками фентанила в Соединенные Штаты

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател нанесет в следующем месяце визит в Китай. Об этом сообщила телекомпания CBS News, ссылаясь на "многочисленные источники, знакомые с планом" поездки.

Никакие детали и повестка дня предполагаемого визита не приводятся. По свидетельству телеканала, пока не ясно, с кем именно у Патела намечены встречи в КНР. CBS News предполагает, что едва ли не главным вопросом повестки дня переговоров будет борьба с поставками синтетического опиоида фентанил в Соединенные Штаты.

Пресс-служба ФБР пока не ответила на просьбу ТАСС уточнить, соответствует ли действительности информация о визите Патела в Китай. От пресс-службы пришел автоматический ответ, из которого следует, что она функционирует в усеченном составе из-за частичной приостановки работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования (шатдаун) и оперативно рассматривает не все запросы журналистов.

В посольстве Китая в Вашингтоне ТАСС не подтвердили и не опровергли эти сведения, сказав, что никаким комментарием не располагают.