Минск назвал условия своей готовности возобновить действие ДОВСЕ

Это возможно в случае, если к его выполнению вернутся страны НАТО, отметили в постпредстве Белоруссии при ООН

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Белоруссия будет готова возобновить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) при условии возврата к его выполнению в первую очередь государств-членов НАТО. С таким заявлением выступило постпредство республики при ООН в рамках заседания Первого комитета Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.

"В прошлом году был подписан закон, согласно которому наша страна приостановила действие ДОВСЕ. На протяжении 30 с лишним лет Беларусь добросовестно и в полном объеме выполняла свои обязательства по ДОВСЕ. Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны. Мы будем готовы возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению иных государств-членов, в первую очередь, из числа стран НАТО, являющихся участниками договора", - цитирует агентство БелТА представителя белорусской делегации.

Говоря о развитии ситуации вокруг Договора по открытому небу (ДОН), в дипмиссии отметили, что документ выступал важным элементом системы общеевропейской безопасности и внес весомый вклад в обеспечение транспарентности в военной сфере на евроатлантическом пространстве.

Свой вклад в осуществление договора добросовестно вносила и белорусская сторона в рамках группы государств-участников Белоруссия - Россия, образованной в соответствии с договором, подчеркнули в постпредстве. "Сейчас мы продолжаем участвовать в заседаниях Консультативной комиссии по открытому небу и ее рабочих групп. Выход из ДОН двух ключевых участников не только на 80% уменьшил зону применения договора, но и существенно снизил его жизнеспособность. Мы против разрушения архитектуры ДОН. Мы руководствуемся желанием сохранить этот важный инструмент укрепления доверия", - заявили в дипмиссии.

В этом плане жизненно необходимым является сохранение системы взаимоувязанных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями на пространстве ОБСЕ. В постпредстве обратили внимание, что именно поэтому Белоруссия до последнего пыталась и пытается сохранить ДОВСЕ, несмотря на все его недостатки и анахронизмы. Минск продолжит анализировать ситуацию вокруг договора по открытому небу и подходы государств-членов ДОН к взаимодействию с республикой - как в рамках договора, так и в более широком контексте механизмов контроля над вооружениями и мер доверия на пространстве ОБСЕ, добавил представитель белорусской делегации.

О ДОВСЕ

Договор был подписан в 1990 году, вступил в силу в 1992-м и был адаптирован в 1997 году. Он предусматривал ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

Члены Североатлантического альянса не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжая придерживаться положений 1990 года, в которых содержались нормы обычных вооружений с учетом баланса между НАТО и расформированной Организацией Варшавского договора. Россию такой подход устроить не мог.

Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В Москве неоднократно заявляли, что вина за прекращение действия соглашения ложится на США и другие страны НАТО.