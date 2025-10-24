Reuters: встреча Трампа и Ким Чен Ына в ходе азиатского турне не намечена

По информации агентства, во время поездки президент США подпишет несколько экономических соглашений

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках предстоящего азиатского турне американского лидера не запланирована. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

Планируется, что глава США отправится в зарубежную поездку в ближайшие часы. Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп посетит Малайзию, Японию и Республику Корея. Ему предстоят не только двусторонние переговоры, но и мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС. На 30 октября в Южной Корее намечены переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

По данным Reuters, в ходе турне ожидается подписание Трампом некоторых экономических соглашений, затрагивающих прежде всего торговлю и добычу критически важных полезных ископаемых.

С Си Цзиньпином Дональд Трамп, согласно сведениям американской стороны, рассчитывает обсудить возможные дальнейшие условия двусторонней торговли.