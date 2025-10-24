В Ханое пройдет церемония открытия для подписания Конвенции ООН

Москву будет представлять межведомственная делегация во главе с генеральным прокурором Александром Гуцаном

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Церемония открытия для подписания Конвенции ООН против киберпреступности (Ханойская конвенция) пройдет в Ханое 25-26 октября под председательством президента Вьетнама Лыонг Кыонга и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В церемонии подписания конвенции примут участие более 1 тыс. делегатов из почти 100 стран, представляющие правительства, технологические компании, международные и региональные организации, исследовательские и экспертные круги. Россию будет представлять межведомственная делегация во главе с генеральным прокурором Александром Гуцаном.

Церемония пройдет под лозунгом "Борьба с киберпреступностью - общая ответственность ради будущего". Эта тема отражена в послании президента Вьетнама о том, что киберпространство является общим достоянием человечества и его эффективная защита возможна только в том случае, если страны будут взаимодействовать друг с другом и разделять ответственность.

Правовая база и конкретные действия

Ханойская конвенция, состоящая из 9 глав, 71 статьи и положения, создает правовую основу противодействия высокотехнологичным преступлениям. Она криминализирует такие правонарушения, как несанкционированный доступ, вмешательство в системы, мошенничество в интернете и другие. Документ также устанавливает право на расследование, сбор электронных доказательств, международный обмен информацией и техническую помощь.

О кибербезопасности

Цифровая трансформация и цифровая экономика открывают новые возможности, но одновременно несут и серьезные риски, пишет Вьетнамское информационное агентство. Киберпреступления становятся все более изощренными: атаки на ключевые информационные системы, кража данных, распространение вредоносных сведений - все это угрожает суверенитету и национальной безопасности.

В сентябре 2025 года крупные аэропорты Европы были парализованы и понесли серьезные убытки из-за программы-вымогателя. По прогнозу ООН, совокупный мировой экономический ущерб от киберпреступности в 2025 году может превысить $10 трлн, что более чем втрое превышает показатель 2015 года. Всемирный экономический форум сообщает, что за последние два года количество кибератак в мире выросло на 58%.

Почти 50% государственных учреждений и предприятий Вьетнама подвергались кибератакам в 2024 году, свыше 70% всех инцидентов пришлось на финансово-банковскую сферу.

По инициативе России

Генеральная Ассамблея ООН одобрила документ, подготовленный по инициативе России, 24 декабря 2024 года.

Как отмечали в МИД РФ, это итог пятилетней кропотливой работы государств - членов ООН. Он стал первым в истории универсальным международным договором в области информационной безопасности, подтвердил востребованность новых норм международного права для справедливого регулирования цифровой сферы в интересах всего мирового сообщества.