В Болгарии заявили, что украинские олигархи продали страну Западу

Ни у кого сегодня нет сомнений, что конфликт у России "не с Украиной, а с США и ЕС", подчеркнул депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов

ЖЕНЕВА, 25 октября. /ТАСС/. Украинские олигархи продали страну Западу в качестве места ведения войны с Россией, Украина не сможет от этого оправиться, ее ждет незавидная судьба. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.

По его словам, на текущий момент ни у кого не вызывает сомнений, что конфликт у России "не с Украиной, а с США и ЕС". Причем конфликт этот "был неизбежен", поскольку если западные страны и Украина "не хотят договариваться, то приходится драться", считает депутат. Он подчеркнул, что сторонникам Киева было бы выгоднее развивать Украину экономически, но они предпочли другую стратегию, которая недвусмысленно говорит об их истинных намерениях в противостоянии с Россией.

"Они просто выбрали Украину в качестве места для ведения войны. Украинским олигархам заплатили, чтобы война могла вестись именно на этой территории", - пояснил Михайлов. Он подчеркнул, что именно украинские олигархи приняли такое решение. "Именно они, а не [Владимир] Зеленский. Он ничего не решает", - добавил политик.

"Украина не оправится. Люди, которые оттуда уехали, не вернутся: они уже обосновались где-то еще, - считает депутат. - Когда они вернутся, они увидят тот ад, который там создали. Там так много заминированных территорий, так много оружия, что в ближайшие 20 лет его невозможно будет ликвидировать. А это означает плохую судьбу для Украины".