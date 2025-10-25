Посольство КНР: Китай выполняет договоренности с США, но давление усиливается

Вашингтон также выступает с заведомо ложными утверждениями относительно прав человека в Китае, подчеркнул пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Китай добросовестно выполняет обязательства, предусмотренные торговым соглашением с США, однако Вашингтон наращивает экономическое и иное давление на Пекин. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Китай решительно отвергает ложные обвинения США и связанные с этим меры по проведению расследования", - подчеркнул он, комментируя заявление американских властей о начале разбирательства на тему соблюдения КНР этих договоренностей. Как подчеркнул дипломат, "Китай добросовестно выполняет свои обязательства по первой фазе соглашения в сфере экономики и торговли".

Лю Пэнъюй заострил внимание на том, что США, напротив, "систематически наращивают экономическое и иное давление на Китай, принимая ограничительные меры, в том числе по экспортному контролю и ограничению инвестиций, которые противоречат духу соглашения". Кроме того, как отметил пресс-секретарь посольства КНР, США выступают с заведомо ложными утверждениями относительно прав человека в Китае. По его словам, "эти действия нанесли серьезный ущерб связям Китая и США, их отношениям в экономике и торговле, а также нарушили нормальную торговую и инвестиционную деятельность". Дипломат подчеркнул, что Китай призывает США исправить допущенные ошибки и придерживаться двусторонних договоренностей.

Аппарат представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира ранее заявил, что начал расследование. Его цель, согласно заявлению американской стороны, состоит в том, чтобы установить, "в полном ли объеме Китай выполнил свои обязательства по первой фазе соглашения", как это повлияло на торговлю с США, какие требуется меры с американской стороны. Как подчеркнула вашингтонская администрация, соглашение, которое было подписано в 2020 году, предусматривало увеличение Китаем импорта из США для сокращения торгового дефицита. Кроме того, Пекин взял на себя обязательство принять меры по исправлению своей политики в сфере интеллектуальных прав, передачи технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.