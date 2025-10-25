Посол КНР в США: торговые войны дестабилизируют промышленные цепочки

В Пекине надеются, что Вашингтон будет действовать в духе принципов "взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества, от которого выигрывают все", отметил Се Фэн

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Тарифные и торговые войны лишь подрывают рост мировой экономики и дестабилизируют глобальные промышленные цепочки поставок. С таким предупреждением выступил посол Китая в США Се Фэн.

"Ставка на протекционизм и односторонние действия, тарифные и торговые войны только дестабилизируют глобальные промышленные цепочки поставок и нанесут серьезный ущерб глобальному экономическому росту", - сказал он на мероприятии, прошедшем в посольстве по итогам 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва.

"В этом хаотическом мире у нас есть тысячи причин для того, чтобы добиваться надлежащего развития отношений Китая и США", - убежден Се Фэн. По его словам, в Пекине надеются, что Вашингтон будет действовать в соответствии с пониманиями, достигнутыми председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, в духе принципов "взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества, от которого выигрывают все".

"Когда экономическая глобализация сталкивается со встречными ветрами и ставкой на односторонние действия и протекционизм, Китай продолжает поддерживать экономическую глобализацию, продвигая реформы <...> через более значительную открытость, соблюдая принцип многосторонних действий, а также разделяя благоприятные возможности и общее развитие со всем остальным миром", - заверил посол. "Мир сегодня переживает крупные изменения <...>. Только благодаря солидарности, сотрудничеству, при котором в выигрыше остаются все стороны, мы можем вместе пройти бурные воды", - добавил Се Фэн.

Как объявил 23 октября Белый дом, на следующей неделе может состояться новая личная встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Как ожидается, лидеры проведут переговоры 30 октября в Республике Корея на полях саммита АТЭС. Трамп сообщил, что рассчитывает на достижение на этой встрече "справедливой" договоренности о дальнейших условиях двусторонней торговли. Кроме того, он отметил, что планирует затронуть на переговорах темы взаимодействия с Россией и урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы подключения Китая к процессу сокращения ядерных вооружений.