В Ханое началась церемония подписания Конвенции ООН против киберпреступности

РФ направила на мероприятие межведомственную делегацию во главе с генпрокурором Александром Гуцаном

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Лыонг Кыонг приветствовал в Национальном конгресс-центре в Ханое генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, лидеров и высокопоставленных представителей около 110 стран и международных организаций, прибывших для участия в церемонии открытия для подписания Конвенции ООН против киберпреступности, передает корреспондент ТАСС.

Россия направила на мероприятие межведомственную делегацию во главе с генеральным прокурором Александром Гуцаном.

Как отмечали в российском МИД, конвенция - итог пятилетней кропотливой работы государств - членов ООН. Она стала первым в истории универсальным международным договором в области информационной безопасности, подтвердив востребованность новых норм международного права для справедливого регулирования цифровой сферы в интересах всего мирового сообщества. 24 декабря 2024 года документ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН.

В МИД СРВ заявили, что организация церемонии демонстрирует роль, престиж и позитивный вклад Вьетнама в международные дела, особенно в продвижении сотрудничества в области предотвращения и борьбы с киберпреступностью, защиты безопасного и здорового киберпространства и устойчивого развития.