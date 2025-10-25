В Болгарии считают, что мало кто в Европе готов идти умирать за Украину

Люди "чувствуют, что здесь есть какая-то несправедливость", отметил депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 25 октября. /ТАСС/. Мало кто в Европе готов идти воевать и умирать за Украину, люди чувствуют, что что-то здесь не так. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.

"Если говорить о войне, то в Европейском союзе я не вижу, чтобы нашлось больше 100 тысяч человек, готовых умереть [за Украину], - сказал он. - Людям неловко. Они чувствуют, что здесь есть какая-то несправедливость. А когда человек чувствует несправедливость, он не хочет бороться, чтобы ее сохранить. Поэтому они не хотят туда идти и воевать за нее".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 государств, входящих в так называемую коалицию желающих, подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. По словам французского президента, формирование военного контингента на территории Украины "не имеет цели вести войну против России", но эти силы должны "гарантировать мир и дать четкий стратегический сигнал".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов. Ранее в интервью телеканалу NBC News министр также заявлял, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.