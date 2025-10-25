Первым контактом Такаити с зарубежными лидерами стала "коалиция желающих"

В ходе встречи новая глава правительства Японии пообещала в сотрудничестве с международным сообществом продолжить поддержку Украины и санкционное давление на Россию

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Первыми переговорами для Санаэ Такаити на посту нового премьер-министра Японии стало участие в онлайн-встрече "коалиции желающих", прошедшей в пятницу. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Сообщается, что в ходе встречи новая глава японского правительства пообещала в тесном сотрудничестве с международным сообществом продолжить поддержку Украины и санкционное давление на РФ. Подчеркивается, что это стало для нее "первыми дипломатическими контактами" с момента вступлению в должность 21 октября. Лидеры стран ЕС высоко оценили тот факт, что именно участие во встрече "коалиции желающих" стало для Санаэ Такаити первыми дипломатическими контактами с главами иностранных государств.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам встречи "коалиции желающих" заявил, что участники высказались за ускорение процесса изъятия замороженных в Европе российских активов, а также выразили намерение устранить все препоны до конца года. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.