Трамп заявил, что верит в настрой России на урегулирование конфликта на Украине

Президент США также считает, что новые американские санкции окажут эффект на РФ

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хочет урегулирования конфликта на Украине.

"Я думаю, он (Путин - прим. ТАСС) хочет завершения этого", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета. Американский лидер отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Малайзию, Японию и Республику Корея.

Трампа также спросили, опасается ли он, что введенные Вашингтоном антироссийские санкции могут оказаться слишком жесткими. "Я так не думаю. Он (Путин - прим. ТАСС) говорит, что [рестрикции] не будут иметь особого эффекта. <...> Не думаю, что он прав, но посмотрим", - ответил президент.

Ранее Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент.