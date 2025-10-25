Парламент Вьетнама утвердил Ле Хоай Чунга на посту главы МИД

Голосование прошло 25 октября на продолжающейся в Ханое 10-й, заключительной, сессии Нацсобрания 15-го созыва

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) утвердило исполняющего обязанности министра иностранных дел Ле Хоай Чунга на посту главы внешнеполитического ведомства.

Голосование прошло 25 октября на продолжающейся в Ханое 10-й, заключительной, сессии Нацсобрания 15-го созыва. Согласно конституции Вьетнама Национальное собрание является высшим органом законодательной власти в стране, наделенным полномочиями согласовывать вопросы назначения и отставок с высших государственных постов.

До того, как в августе этого года 64-летний Ле Хоай Чунг был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя МИД, он занимал пост главы канцелярии Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Его предшественник на должности министра иностранных дел Буй Тхань Шон оставил этот пост с тем, чтобы сосредоточиться на работе в качестве заместителя премьер-министра СРВ.

Ле Хоай Чунг - кадровый дипломат. В разные годы он занимал должности третьего секретаря, советника посольства, заместителя главы постоянного представительства Вьетнама при ООН в Нью-Йорке, директора департамента международных организаций МИД СРВ, заместителя министра иностранных дел. В 2021 году Ле Хоай Чунг был направлен на партийную работу, получив назначение на должность руководителя отдела ЦК КПВ по внешним связям, а в октябре 2023 года был избран членом Секретариата ЦК КПВ. В феврале 2025 года Ле Хоай Чунг был назначен на должность руководителя канцелярии ЦК партии.