В воздушном пространстве Литвы зафиксировали до 90 зондов контрабандистов

Сбивать шары с прикрепленной к ним контрабандой не стали

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 25 октября. /ТАСС/. Около 90 метеорологических зондов, которые организаторы контрабанды используют для переброски сигарет в Литву, зафиксированы в воздушном пространстве балтийской республики. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил начальник национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

"Было зафиксировано от 80 до 90 объектов", - сказал он. Сбивать шары с прикрепленной к ним контрабандой власти не стали. "Это опасно для находящихся на земле. К тому же, опасных грузов, кроме табачной контрабанды, они не доставляют", - отметил начальник.

В связи с направлением полета зондов, которые могли угрожать безопасности воздушного сообщения, с 20:30 (совпадает с мск) пятницы примерно до 02:30 субботы были закрыты Вильнюсский и Каунасский аэропорты. С проблемами столкнулись более 6 тыс. пассажиров.

Литва также закрыла КПП Мядининкай и Шальчининкай. Решение об их функционировании ожидается около полудня.