Депутат Болгарии Михайлов обвинил ЕС в уничтожении плодородных почв

Лидер партии "Величие" отметил, что представители Евросоюза подкупают владеющих солнечными фермами и ветряными турбинам болгарских бизнесменов, которые "делают все, что те им скажут"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 25 октября. /ТАСС/. Курс Евросоюза по переходу на чистую энергетику и ликвидацию углеводородных выбросов к 2050 году приводит к уничтожению в Болгарии плодородных почв, одного из важнейших национальных богатств страны. Об этом ТАСС заявил депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.

По его мнению, плодородные почвы - одно из главнейших природных богатств страны, которые "эквивалентны нефти и газу в России". "СССР закупал у нас овощи, потому что они были самого высокого качества, выращенные без химических добавок и потому действительно вкусные", - пояснил он. По словам депутата, такие невозможно выращивать на широко распространенных в Греции, Испании или Нидерландах гидропонных фермах, где питательные вещества поступают из водного раствора, а не из почвы.

Однако на фоне так называемого зеленого перехода, курс на который был взят в Брюсселе, ситуация с почвами в стране ухудшается, отметил Михайлов. По его словам, представители ЕС подкупают владеющих солнечными фермами и ветряными турбинам болгарских бизнесменов, которые "делают все, что те им скажут".

"Они пытаются установить огромные солнечные панели. Квадратные километры солнечных панелей повсюду. Это разрушает пейзаж, уничтожает плодородные почвы и доступ к ним. Так они уничтожают наше национальное богатство", - считает политик.