В Минске заявили, что Литва не информировала Белоруссию о нарушениях госграницы

Согласно данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, по состоянию на 09:00 въезда в Евросоюз перед пунктом пропуска "Мядининкай" ожидает 890 транспортных средств

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Вильнюс не информировал Минск о фактах нарушения государственной границы, в том числе в воздушном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии в связи с решением Литвы приостановить работу пограничных пунктов пропуска.

"24 октября с 21:40 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). При этом официального уведомления по линии погранпредставительской деятельности и оперативно-дежурной службы не поступало. Также литовская сторона не информировала о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве", - говорится в тексте.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 09:00 въезда в Евросоюз перед пунктом пропуска "Мядининкай" ожидают 890 транспортных средств, перед "Шальчининкаем" - 815.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в пятницу сообщила, что власти балтийской республики закрыли до полудня 25 октября два пограничных перехода на границе с Белоруссией из-за инцидента с метеорологическими зондами.

Это уже второй подобный случай за неделю. По данным центра управления кризисами Литвы, в воздушном пространстве страны примерно с 23:00 вторника было замечено несколько десятков метеозондов, которые используются для контрабанды сигарет из Белоруссии. В связи с этим литовские власти на несколько часов в ночь на среду закрывали КПП "Мядининкай" и "Шальчининкай". Действующим оставался железнодорожный пункт в Кене.

На границе Белоруссии и Литвы насчитывается шесть автодорожных пунктов пропуска, из которых функционируют только два - "Мядининкай" и "Шальчининкай". Остальные четыре не работают по инициативе литовской стороны.