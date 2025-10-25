Дан: перемены в Румынии требуют времени

БУХАРЕСТ, 25 октября. /ТАСС/. Перемены, которые нужно осуществить в Румынии, требуют времени. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос журналиста о том, довольны ли румыны тем, как он исполняет свои обязанности.

"В течение всего 2024 года, когда были выборы, мнение румын было, что нужно изменить что-то. И тогда логически следует, что если я должен изменить что-то, то нужны структурные движения и это, соответственно, требует времени. <...> Румынская администрация в целом была подготовлена еще 20 лет работать так же, как и прежде. И чтобы осуществить перемены, нужно время", - сказал он.

Как сообщило агентство Mediafax, группа румын возле Национального театра в Яссах освистала прибывшего для участия в торжественной церемонии президента. Часть из них выкрикивала: "Позор!", "Предатель!", "Езжай на Украину!", "Ты самый слабый президент!". "Реакция президента, несмотря на произошедшее, была непринужденной. Никушор Дан небрежно приветствовал собравшихся у входа в театр, а затем вошел в здание", - пишет агентство.

Дан прибыл в Яссы для участия в торжествах по случаю 165-летия университета имени Александру Иоана Кузы и Национального университета искусств имени Джордже Энеску.